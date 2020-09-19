Türk Tabipleri Birliği: Gündem değiştirme girişimlerine itibar etmeyin

Türk Tabipleri Birliği (TTB) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı tartışmaların gündemi değiştirmeye yönelik olduğunu belirterek, kamuoyundan ve medya kuruluşlarından bu girişimlere itibar etmemeleri ricasında bulundu. TTB'nin sosyal medya hesabı Twitter'den yapılan açıklamada “TTB ve hekimler olarak #İşimizÇokDerdimizBüyük Ülkemizin gerçek gündemi dün açıklanan 62 ölüm 1771 yeni vaka ile Covid-19 pandemisidir. Hedef gösterme ve gündem değiştirme girişimlerine itibar edilmemesi tüm hekimler adına vatandaşlardan ve saygın medya kurumlarından ricamızdır.” denildi.Türk Tabipleri Birliği, artan vaka sayılarına dikkat çekmek, hayatını kaybeden vatandaşlara ve sağlık çalışanlarının anısına, 14-18 Eylül 2020 haftasında tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacaklarını duyurmuştu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de TTB'ye yönelik açıklama yapmıştı. Türkiye’deki hekimlerin yaklaşık yüzde 90’ının üye olduğu TTB’yi ‘ihanet oluşumu’ olarak nitelendiren Bahçeli birliğin kapatılmasını istemişti.

