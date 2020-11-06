Türk restorana Ermeni saldırısı

ABD'nin California eyaletine bağlı Beverly Hills şehrinde 8 yıldır hizmet veren Cafe İstanbul isimli Türk restoranı, Ermeniler tarafından saldırıya uğradı.

Yerel saatle akşam 21.00 sularında restorana giren 7-8 kişilik bir grup restoranın içerisindeki masa ve sandalyeleri fırlatırken, restoranda maddi hasar meydana geldi. Saldırı sırasında restoranın içerisinde bulunan F.T, ailesi ile beraber restoranın arka kapısından kaçtı.

Olaya ilişkin açıklama yapan F.T, “Maalesef gördüğünüz gibi Ermeni vatandaşlar tarafından saldırıya uğradık. Ailemle otururken 7-8 kişi birden restorana dalıp, dağıtmaya başladılar. Kendimizi korumaya çalıştık. Arka taraftan mahalleye doğru 50 metre kadar koşarken 15-20 kişilik bir grupla karşı karşıya geldik” dedi.

Yakınlarda kapısını açık buldukları bir binaya sığınarak orada bulunan kişilerin yardımıyla polisi aradıklarını ifade eden F.T, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Korku içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, söz konusu Ermeni saldırısını kınadı

