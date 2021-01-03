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Türk mühendisler geliştirdi! 800 bin kişi yararlandı

İçişleri Bakanlığı, yazılımı Türk mühendisler tarafından geliştirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından 800 bin kişinin yararlandığını duyurdu.

GÜNDEM 03.01.2021, 19:24
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Türk mühendisler geliştirdi! 800 bin kişi yararlandı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Soylu tarafından tanıtılmasının ardından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması talep her geçen gün artıyor.
Yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin, çipli kimlik kartına ücretsiz entegre edildiği uygulamadan bugüne kadar 800 bin kişi yararlandığı açıklandı.

Uygulamaya en yüksek talep 117 bin 898 kişi ile İstanbul'dan geldi. İstanbul'u sırasıyla Ankara, Antalya ve İzmir takip etti.
Kullanılmaya başlanmasının üzerinden 3 ay geçmesine karşın 18-25 yaş grubundaki 111 bin 737 genç uygulamadan faydalandı.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartındaki işletim sisteminden kimlik kartı başvurusunun alınmasıyla kimlik kartının basımına kadar olan süreçteki bütün yazılımlar, İçişleri Bakanlığında görevli mühendisler tarafından yerli ve milli olarak geliştirildi.
Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına entegre etmek isteyenler, nüfus müdürlüklerine "NVİ Çağrı Merkezi Alo 199" veya "https://randevu.nvi.gov.tr" adresinden randevu alarak başvurabiliyor.
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