Türk medyasının acı kaybı! Ünlü gazeteci hayatını kaybetti..

Gazeteci ve televizyon programcısı Sevim Gözay yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Gözay 48 yaşındaydı...

Gözay’ın vefat haberi arkadaşları tarafından twitterdan duyuruldu.

Yeni nesil sinema programlarıyla beğeni kazanan Özay, 2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü’ne lâyık görülmüştü.

Sevim Gözay'ın son twiti

Daha iyi bir yıl olsun hepimize, sağlık ve afiyetle ?✨???? #HappyNewYear2021 pic.twitter.com/muBlNyFvpw

— Sevim Gözay?? (@SevimGozay) December 31, 2020



Daha iyi bir yıl olsun hepimize, sağlık ve afiyetle ?✨???? #HappyNewYear2021 pic.twitter.com/muBlNyFvpw — Sevim Gözay?? (@SevimGozay) December 31, 2020

