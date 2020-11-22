Türk mallarına ambargo uygulayan Arabistan'dan Türkiye mesajı!
Suudi Arabistan'dan Türkiye mesajı. Türk mallarına ambargo uygulandığı iddialarına rağmen Türkiye ile Suudi Arabistan’ın iyi bir ilişkiye sahip olduğunu mesajı verildi.
GÜNDEM 22.11.2020, 16:22
Fransa'nın Müslümanlara ve İslam'a hakaretlerinin ardından, Fransız süper market zinciri Carrefour'un Suudi Arabistan merkezi Türk mallarına boykot uyguladıklarını açıklamıştı. Türk ürünlerine boykot uygulandığı iddiaları ve geçen yıl öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ardından gerilen ilişkilere rağmen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan El- Suud, Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu öne sürdü.
Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal son dönemde Ankara-Riyad hattında gerilimin üst düzeyde olmasına rağmen Türkiye ile Suudi Arabistan’ın iyi bir ilişkiye sahip olduğunu söyledi. Türk ürünlerine boykot uygulandığı iddiaları ve geçen yıl öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ardından gerilen ilişkileri değerlendiren Prens Faysal, “Türkiye ile iyi ve dostça bir ilişkimiz var” ifadesini kullandı.
Fransız Carrefour'un Suudi Arabistan merkezinin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu Türkiye mesajını görmezden gelen Faysal, "Türkiye’den gelen ürünlere gayrı resmi olarak boykot uygulandığına dair bir veri elimizde yok” dedi. Suudi Dışişleri Bakanı ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn ile görüşmelerin devam ettiğini ve Katar ile gerilimi sonlandırmak için çalıştıklarını da vurguladı.
Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal son dönemde Ankara-Riyad hattında gerilimin üst düzeyde olmasına rağmen Türkiye ile Suudi Arabistan’ın iyi bir ilişkiye sahip olduğunu söyledi. Türk ürünlerine boykot uygulandığı iddiaları ve geçen yıl öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ardından gerilen ilişkileri değerlendiren Prens Faysal, “Türkiye ile iyi ve dostça bir ilişkimiz var” ifadesini kullandı.
Fransız Carrefour'un Suudi Arabistan merkezinin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu Türkiye mesajını görmezden gelen Faysal, "Türkiye’den gelen ürünlere gayrı resmi olarak boykot uygulandığına dair bir veri elimizde yok” dedi. Suudi Dışişleri Bakanı ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn ile görüşmelerin devam ettiğini ve Katar ile gerilimi sonlandırmak için çalıştıklarını da vurguladı.
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