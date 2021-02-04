Türk malları Suudi Arabistan'a giremiyor! Gümrükte çürüyor
Türk malları Suudi Arabistan'a giremiyor. Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı gayri resmi ambargo nedeniyle yüzlerce konteyner gümrüklerde bekliyor.
GÜNDEM 04.02.2021, 19:26
Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı gayri resmi ambargo nedeniyle yüzlerce konteynerin gümrüklerde beklediği ifade edildi.
Sözcü gazetesinden Taylan Büyükşahin'in haberine göre, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud, geçen Kasım ayında yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilerin dostane olduğunu söyleyerek, boykot iddialarını yalanlamıştı. Ancak üç ayı aşkındır gümrüklerde bekleyen konteynerler olduğu ve masraflarının on binlerce doları bulduğu öne sürüldü.
Türk makamlarının da bu sorunu çözemediği gelen bilgiler arasında.
Gayri resmi ambargonun ihracata yansıdığı da görüldü. 2021'in Ocak ayında Suudi Arabistan'a yapılan ihracat 16.5 milyon dolar olurken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 221.9 milyon dolardı. Toplam ihracat kaybı yüzde 92.5 oldu.
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, Suudi Arabistan dışında Birleşik Arap Emirlikleri ile de ihracatın kötü gittiğini, bu ülkenin ambargo uygulamadığını ancak bilerek sipariş verdirilmediğini ifade etti.
Sözcü gazetesinden Taylan Büyükşahin'in haberine göre, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud, geçen Kasım ayında yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilerin dostane olduğunu söyleyerek, boykot iddialarını yalanlamıştı. Ancak üç ayı aşkındır gümrüklerde bekleyen konteynerler olduğu ve masraflarının on binlerce doları bulduğu öne sürüldü.
Türk makamlarının da bu sorunu çözemediği gelen bilgiler arasında.
Gayri resmi ambargonun ihracata yansıdığı da görüldü. 2021'in Ocak ayında Suudi Arabistan'a yapılan ihracat 16.5 milyon dolar olurken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 221.9 milyon dolardı. Toplam ihracat kaybı yüzde 92.5 oldu.
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, Suudi Arabistan dışında Birleşik Arap Emirlikleri ile de ihracatın kötü gittiğini, bu ülkenin ambargo uygulamadığını ancak bilerek sipariş verdirilmediğini ifade etti.
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