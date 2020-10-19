Türk malını boykot eden Suudi şirket, Türkiye'de sektör lideri çıktı

Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerini boykot etme kararı almasının ardından ülkenin en büyük yemek şirketi Herfy da katıldı. "Türk burgeri yerine Yunan burgeri satacağız" duyurusu yapan şirketin bağlı olduğu Savola Group, Türkiye'de "Yudum" yağ markasının sahibi olduğu ortaya çıktı. Markanın ayrıca, Türkiye'deki yağ sektöründe birinci sırada olduğu öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre, şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk mallarını boykot kampanyası" etiketiyle "Büyük vatanımıza karşı görevimize inanarak şunları açıklıyoruz" dendi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Türkiye'de Savola Gıda adıyla faaliyet gösteren şirket, Türkiye'de yenilebilir yağ sektörünün lideri konumunda yer alıyor. Savola Gıda, Yudum ve Sırma markalı ayçiçeği, mısır, omega 3 ve kızartma yağlarının yanı sıra Egemden, Brillo, Cielo ve Afia markalı natürel sızma, natürel birinci ve organik zeytinyağları üretiyor. Savola Gıda, Afia, Cielo, Brillo, Yudum, Egemden ve Sırma markaları ile ihracat yaptığı 20 ülke arasında Suudi Arabistan da yer alıyor.



Savola'nın sahibi olduğu Yudum Gıda, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 verilerine göre, Türkiye'nin en büyük 161. sanayi kuruluşu. Şirketin geçen yılki net satışları 705 milyon TL, net dönem kârı ise 39,5 milyon TL oldu.



Türkiye 2019'da 142,7 milyon dolarlık zeytinyağı ihracatı yaparken, bu ihracatın 10'da biri Suudi Arabistan'a yapıldı ve Savola Gıda en çok zeytinyağı ihracatı yapan şirket olarak kayıtlara geçti.

"Herfy şirketi, Türk mallarını boykota yönelik halk kampanyasına katılarak Türkiye'den gelen herhangi bir ürünü almamaya başlamış ve buna ek olarak Türk burgeri satışını durdurmuş, onun yerine bugünden itibaren Yunan burgeri sunmaya başlamıştır."

