Türk Konseyi'nden ABD'ye tepki! Türkiye'ye destek açıklaması

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.

Türk Konseyi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımında Genel Sekreter Yardımcısı Kısmet Güzelov'un mesajına yer verildi.

Güzelov yaptırım kararına dair şu açıklamayı yaptı:

"ABD'nin Türkiye'ye tek taraflı yaptırım uygulama kararı haksızlıktır. Türkiye'nin yanındayız. Türkiye’nin diyalog ve diplomasi yoluyla bu konuyu objektif, gerçekçi ve siyasi olarak tarafsız bir şekilde ele alma önerisini destekliyoruz."

