Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması:

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini bildirdi.

Türk- İş'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan videoda açıklamalarda bulunan Atalay, "İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Atalay 2020 yılı asgari ücreti için yaptığı açıklamada bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek, yeni asgari ücret konusunda bu rakamın altındaki bir rakamı kabul etmeyeceklerini söylemişti.



Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2021 yılı asgari ücreti için talebini net 3 bin 800 lira olarak açıklamıştı. Hak-İş ise bu konuda sessizliğini sürdürüyor.

