Türk iş insanlarından Suudi Arabistan’a diyalog çağrısı

Suudi Arabistan hükümeti, Türkiye’ye yönelik başlattığı gayriresmi ambargoyu resmi hale getirmiş ve Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan, “Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım, turizm, her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur” diyerek boykot çağrısı yapmıştı.

Türki iş insanları, yazılı bir açıklama yaparak Suudi Arabistan ile ile ticari ve ekonomik ilişkilerin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

“Firmalarımızdan aldığımız ve basına da yansıyan şikâyetler göstermektedir ki engellemeler ikili ekonomik ilişkilerin boyutunu aşarak küresel tedarik zincirleri açısından sorun haline gelmiştir. Müteahhitlerimiz uzunca bir süredir açılan önemli ihalelere davet edilmemektedir. Firmalarımızın Suudi Arabistan’da maruz kaldığı ayrımcı muameleler nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Yapıcı diyalog ve karşılıklı işbirliği ile her türlü sorunu çözebileceğimize ve tüm engelleri birlikte aşabileceğimize içtenlikle inanıyoruz.”