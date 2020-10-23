Türk Hava Yolları rakiplerini solladı
Dünyada havayolu şirketleri peş peşe iflas açıklarken THY bu zor zamanlarda rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.
GÜNDEM 23.10.2020, 16:43
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Koronavirüs kıskacındaki havayolu şirketleri arasından Türk Hava Yolları’na Emniyet Teşkilatı trafik verilirine göre birincilik geldi.
Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı uçuşlarını belirli bir süre askıya almıştı. 11 Haziran tarihi itibariyle kademeli olarak yeniden yurt dışı uçuşlarına başlayan THY’den sevindirici bir haber geldi.
Açıklanan Avrupa Hava seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (Eurocontrol) trafik verilerine göre Türk Hava Yolları, dün gerçekleştirdiği 649 uçuşla ilk sırada yer aldı. THY’yi Ryanair, Air France ve Lufthansa takip etti.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin söz konusu konuyla ilgili olarak resmi twitter hesabından açıklama yaparak "Eurocontrol tarafından paylaşılan ve 22.10.2020 tarihindeki trafik verilerini gösteren grafikte bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları 649 uçuşla en üst sırada yer aldı. Tebrikler" dedi
Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı uçuşlarını belirli bir süre askıya almıştı. 11 Haziran tarihi itibariyle kademeli olarak yeniden yurt dışı uçuşlarına başlayan THY’den sevindirici bir haber geldi.
Açıklanan Avrupa Hava seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (Eurocontrol) trafik verilerine göre Türk Hava Yolları, dün gerçekleştirdiği 649 uçuşla ilk sırada yer aldı. THY’yi Ryanair, Air France ve Lufthansa takip etti.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin söz konusu konuyla ilgili olarak resmi twitter hesabından açıklama yaparak "Eurocontrol tarafından paylaşılan ve 22.10.2020 tarihindeki trafik verilerini gösteren grafikte bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları 649 uçuşla en üst sırada yer aldı. Tebrikler" dedi
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