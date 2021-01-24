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Türk gemisine korsanlar saldırdı: Gemi şirketinden ilk açıklama

Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika’nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan M/V Mozart isimli gemi dün gece Nijeryalı korsanların saldırısı...

GÜNDEM 24.01.2021, 10:45
Türk gemisine korsanlar saldırdı: Gemi şirketinden ilk açıklama
Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika’nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan M/V Mozart isimli gemi dün gece Nijeryalı korsanların saldırısına uğradı.   Lagos’a yaklaşık 180 mil açıkta seyreden ve 19 mürettebata sahip Türk gemisine yönelik saldırıda bir kişi vefat etti, 15 kişi kaçırıldı ve 3 kişi ise gemide bırakıldı.
Geminin 4'üncü kaptanı Furkan Yaren, radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirerek 2. mühendis Farman İsmayilov'un öldürüldüğünü açıkladı.
Yaren “Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Ben de bacağımdan yaralandım. Başım felaket ağrıyor” dedi. 
Konuyla ilgili gemi şirketi Boden de bir açıklama yaptı… Yapılan basın açıklamasında, “Bugün Gine Körfezi’nde silah zoruyla kaçırılan M/V MOZART gemisinin sahibi ve işletmecileri mürettebatlarından bir kişinin öldürüldüğü ve diğerlerinin kaçırıldığını üzülerek teyit ettiler. Şirket yetkilileri mürettebatın ailelerine en içten baş sağlığı dileklerini ve desteklerini açıklarken konu ile ilgili tüm yetkililerle birlikte bu sorunu en kısa sürede ve en güvenli şekilde çözmeye çalıştıklarını bildirdiler” ifadesi yer aldı.Yapılan açıklamada mürettebatın güvenliği için daha fazla açıklama yapmaktan kaçınılacağı kaydedilirken, “Tüm ekibin güvende olabilmesi için bu konuya hassasiyetle yaklaşılmasının önemli olduğu da ayrıca belirtildi” denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada “Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkililere talimat verdiğini ifade etti” denildi. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bölgedeki ilgili yerlere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"23 Ocak 2021 günü saat 10.36 TSİ'de Nijerya Lagos'a yaklaşık 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye deniz haydutları saldırmıştır. Gemi personeli güvenli alana kendilerini kilitlemişler. Ancak deniz haydutları 5- 6 saat uğraş sonucunda güvenli alan kapısını kırarak toplam 19 personel arasından 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişler. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüş olup gemi üzerinde 3 kendi personeli ile birlikte Gabon Port- Gentil limanına doğru hareket halindedir. Gemide halihazırda deniz haydudu bulunmamakta olup, söz konusu limana 24 Ocak 2021 tarihi saat 09.00'da ulaşması beklenmektedir.
Gemiyi işleten Boden Denizcilik tarafından Liberya bayrak temsilcisi, o bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleri ile ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade – Gulf of Guinea (MDAT-GoG), gemi sahibi sigorta kuruluşu bilgilendirilmiş, medya ve basın sözcüsü ile iletişime geçilmiştir. Ayrıca İngiltere merkezli Kriz Yönetimi Merkezi aktif hale getirilmiş, sigortacısı bilgilendirilerek ve sigortacının devreye girmesi sağlanmıştır. Olay merkezimiz tarafından takip edilmektedir."
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