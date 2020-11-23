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Türk gemisine baskın emrini kimin verdiği ortaya çıktı!
Türk gemisine yapılan baskınla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Alınan bilgilere göre baskın emri AB'den gelmiş ve askerler gemide sabaha kadar beklemişler.
GÜNDEM 23.11.2020, 20:02
Libya'ya uygulanan ambargoyu denetlemek için Akdeniz'de dolaşan Hamburg isimli Alman fırkateynindeki deniz komandoları, dün öğleden sonra Libya'ya 200 km uzakta seyreden Türk yük gemisi ROSELINE-A'ya, sadece bisküvi ve boya taşımasına rağmen baskın düzenledi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Alman Savunma Bakanlığı, "22 Kasım'da saat 15.30'da Hamburg Fırkateyni, Avrupa Birliği (AB) Akdeniz İçin Deniz Kuvvetleri'nin (EUNAVFOR MED) talimatıyla bir Türk yolcu gemisine operasyon düzenledi. Gemideki durum sakin ve iş birliği var" dedi.
Konuyla ilgili yapılan ikinci açıklamada ise, "Bayrak ülkesi, gemiye çıkılmasına onay vermedi. Bu nedenle gemideki arama kesildi. Gemiye çıkan askerler indirilemeyince, kaptanın izniyle sabaha kadar gemide misafir edildi. Sabah güneşin doğuşuyla birlikte gemiden ayrıldılar" ifadeleri kullanıldı.
Sözcü'de yer alan habere göre; Alman Der Spiegel dergisi, "Türkiye aramayı durdurdu. Çok gergin saatler yaşandı" şeklinde konuyu manşetlerine taşıyarak okuyucularıyla buluşturdu.
Basının bir kesimi Almanya'yı haklı çıkarmak için, "Aramaya izin verilmedi" derken, sosyal medyada yorum yapan Almanlar ise, "O zaman niye çıktınız? Madem arayamayacaktınız, bunu niye yaptınız?" diyerek tepkilerini gösterdi..
NATO üyesi ülkeler arasında böyle bir baskın, savaş halinin bir önceki adımı sayılıyor. Deniz Hukuku'na göre, böyle bir baskın, ancak gemide silahlı teröristler olması ve gemi bayrağını taşıyan devletin izin vermesi halinde mümkün olabiliyor.
Türkiye'nin izni olmadan gemiye çıkan Almanya'nın tavrı, deniz hukukuna göre "düşman hukuku uygulaması" sayılıyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Alman Savunma Bakanlığı, "22 Kasım'da saat 15.30'da Hamburg Fırkateyni, Avrupa Birliği (AB) Akdeniz İçin Deniz Kuvvetleri'nin (EUNAVFOR MED) talimatıyla bir Türk yolcu gemisine operasyon düzenledi. Gemideki durum sakin ve iş birliği var" dedi.
Konuyla ilgili yapılan ikinci açıklamada ise, "Bayrak ülkesi, gemiye çıkılmasına onay vermedi. Bu nedenle gemideki arama kesildi. Gemiye çıkan askerler indirilemeyince, kaptanın izniyle sabaha kadar gemide misafir edildi. Sabah güneşin doğuşuyla birlikte gemiden ayrıldılar" ifadeleri kullanıldı.
Sözcü'de yer alan habere göre; Alman Der Spiegel dergisi, "Türkiye aramayı durdurdu. Çok gergin saatler yaşandı" şeklinde konuyu manşetlerine taşıyarak okuyucularıyla buluşturdu.
Basının bir kesimi Almanya'yı haklı çıkarmak için, "Aramaya izin verilmedi" derken, sosyal medyada yorum yapan Almanlar ise, "O zaman niye çıktınız? Madem arayamayacaktınız, bunu niye yaptınız?" diyerek tepkilerini gösterdi..
NATO üyesi ülkeler arasında böyle bir baskın, savaş halinin bir önceki adımı sayılıyor. Deniz Hukuku'na göre, böyle bir baskın, ancak gemide silahlı teröristler olması ve gemi bayrağını taşıyan devletin izin vermesi halinde mümkün olabiliyor.
Türkiye'nin izni olmadan gemiye çıkan Almanya'nın tavrı, deniz hukukuna göre "düşman hukuku uygulaması" sayılıyor.
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