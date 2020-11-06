Türk futbolcu Yusuf Yazıcı Milan'ı ezdi geçti

Lille forması giyen Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi maçında AC Milan deplasmanında üç gol birden atarak hat-trick yaptı.

Karşılaşmada Lille'in golleri 22., 55. ve 58. dakikalarda milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi. Yusuf Yazıcı, 22. dakikadaki penaltı golünden önce de faule maruz kalan oyuncu olmuştu.

Bu sonuçla birlikte Lille puanını 7'ye yükseltti ve grup liderliğini Milan'dan aldı. Milan ise 3 maç sonunda 6 puanda kaldı.

