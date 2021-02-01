Türk bilim adamı mutasyonlu virüs için PCR kiti geliştirdi

Avusturya’da Procomcure Bıotech şirketi CEO’su ve kurucusu olan Prof. Dr. Kamil Önder, mutasyonlu koronavirüsü tespit eden PCR testi geliştirdiğini açıkladı.

Ürettiği mutasyonlu koronavirüsü tespit eden kitin, ISO sertifikalı ve klinik onaylı (IVD-CE) olan ilk ürün olduğunu ifade eden Önder, “Alınan numunenin bir kısmı özellikle bu mutasyona dair analiz ediliyor" dedi.

Önder, "Sonuç 70-90 arasında alınıyor. Bu sayede virüse karşı büyük bir avantaj sunuyor" diye konuştuı.

"HAFTADA 5 MİLYON TEST ÜRETİLİYOR"

Thalgau'daki şirketin haftada 5 milyon PCR test üretebildiğini ifade ederek, "Avusturya'da kullanılmaya başlandığını belirten Önder, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ile pandeminin başından bu yana bağlantıda olduğunu ifade ederek açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Birkaç şirket ile beraber PCR testleri Türkiye'ye ihraç ettiğimiz ve orada kullandığımız oldu. Tabii bu her zaman dört dörtlük çalışmadı. Çünkü bildiğiniz gibi her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de kendine göre ithalat ve ihracat kuralları var. Bilhassa tanı kitlerinde özel yasalar mevcuttur. Ve o nedenden dolayı da istediğiniz zaman istediğiniz kiti ve testi kullanamazsınız."

