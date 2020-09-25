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Türk bayrağını indirmeye kalkışan kişiyi linçten polis kurtardı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Türk Bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen şahıs, polis kovalamacası sonucu kayalık alanda yakalandı. Vatandaşlar şahsi linç etmek istedi.
GÜNDEM 25.09.2020, 08:57
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Toki Tepesinde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir kişi, şehitler için kurulan hatıra ormanındaki dev Türk Bayrağını indirmeye çalıştı. Durumu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine giden polisler, kaçmaya çalışan şahsı kayalık alanda yakaladı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "24.09.2020 tarihinde saat 18.15 sıralarında ilimiz Birecik İlçesi Meydan Mahallesi Şehitlik Tepesinde bulunan bayrağımızı indirmeye teşebbüs eden U.K. isimli şahıs, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.
Polis ekipleri şahsı indirmek için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak şahsı polis kontrolünde indirdi. Kalabalık şahsi linç etmek istedi.
Yaşanan olay sonrası bölgede büyük bir kalabalık toplandı. Şahsı linç etmek isteyen kalabalığı durdurmak için polis barikatı kuruldu. Barikatı aşan bazı vatandaşlar şahsı linç etmeye çalıştı. Polis ekipleri kalabalığı durdurmak için havaya ateş açtı . Zırhlı araca bindirilen şahıs emniyete götürüldü.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "24.09.2020 tarihinde saat 18.15 sıralarında ilimiz Birecik İlçesi Meydan Mahallesi Şehitlik Tepesinde bulunan bayrağımızı indirmeye teşebbüs eden U.K. isimli şahıs, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.
Polis ekipleri şahsı indirmek için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak şahsı polis kontrolünde indirdi. Kalabalık şahsi linç etmek istedi.
Yaşanan olay sonrası bölgede büyük bir kalabalık toplandı. Şahsı linç etmek isteyen kalabalığı durdurmak için polis barikatı kuruldu. Barikatı aşan bazı vatandaşlar şahsı linç etmeye çalıştı. Polis ekipleri kalabalığı durdurmak için havaya ateş açtı . Zırhlı araca bindirilen şahıs emniyete götürüldü.
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