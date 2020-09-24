Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce terör örgütü bağlantısı olduğu öğrenildi.
GÜNDEM 24.09.2020, 23:28
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Meydan Mahallesi'nde şehitler için oluşturulan ormanlık alanda bulunan Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığını gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden polisi fark eden şüpheli Ö.G, kaçmaya çalıştı. Bir süre polise direnen şüpheli daha sona ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
Bu sırada durumu öğrenerek bölgede toplanan çok sayıda vatandaş, şüpheli Ö.G'ye tepki gösterdi.
Şüphelinin terör bağlantısı olduğu öğrenildi
Bunun üzerine polis, bölgedeki vatandaşları sakinleştirerek, şüpheliyi zırhlı araçla emniyete götürdü.
Şüphelinin daha önce terör örgütü bağlantısı olduğu ve uyuşturucu madde kullanma iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Olay yerine giden polisi fark eden şüpheli Ö.G, kaçmaya çalıştı. Bir süre polise direnen şüpheli daha sona ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
Bu sırada durumu öğrenerek bölgede toplanan çok sayıda vatandaş, şüpheli Ö.G'ye tepki gösterdi.
Şüphelinin terör bağlantısı olduğu öğrenildi
Bunun üzerine polis, bölgedeki vatandaşları sakinleştirerek, şüpheliyi zırhlı araçla emniyete götürdü.
Şüphelinin daha önce terör örgütü bağlantısı olduğu ve uyuşturucu madde kullanma iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
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