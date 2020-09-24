Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Meydan Mahallesi'nde şehitler için oluşturulan ormanlık alanda bulunan Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığını gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden polisi fark eden şüpheli Ö.G, kaçmaya çalıştı. Bir süre polise direnen şüpheli daha sona ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Bu sırada durumu öğrenerek bölgede toplanan çok sayıda vatandaş, şüpheli Ö.G'ye tepki gösterdi.

Şüphelinin terör bağlantısı olduğu öğrenildi

Bunun üzerine polis, bölgedeki vatandaşları sakinleştirerek, şüpheliyi zırhlı araçla emniyete götürdü.

Şüphelinin daha önce terör örgütü bağlantısı olduğu ve uyuşturucu madde kullanma iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

