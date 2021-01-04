Turhan'dan çağrı! "Devlet kumar oynatmayı bıraksın SMA hastalarına..."
Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, Milli Piyango ve SMA hastaları için önemli bir çağrıda bulundu.
GÜNDEM 04.01.2021, 00:13
Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, sosyal medya hesabından SMA hastalarının ihtiyaçları için önemli bir çağrıda bulundu.
Devletin resmi olarak kumar oynatmaya son vermesi gerektiğini söylen Turhan, Milli Piyango idaresinin kapatılarak SMA hastalarının ihtiyaçlarının helalinden karşılanması gerektiğini vurguladı.
Twitter'dan konuya dair paylaşım yapan Turhan, şu açıklamayı yaptı.
"Devlet eliyle kumar oynatılmasın. Milli Piyango kapatılsın. SMA hastası çocuklarımıza helalinden bütün ihtiyaçlarının karşılandığı yeni kaynak oluşturulsun."
Devlet eliyle kumar oynatılmasın. Milli piyango kapatılsın.SMA hastası çocuklarımıza helalinden bütün ihtiyaçlarının karşılandığı yeni kaynak oluşturulsun. #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin
— Salih TURHAN (@AGDSalihTURHAN) January 3, 2021
Devlet eliyle kumar oynatılmasın. Milli piyango kapatılsın.SMA hastası çocuklarımıza helalinden bütün ihtiyaçlarının karşılandığı yeni kaynak oluşturulsun. #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin — Salih TURHAN (@AGDSalihTURHAN) January 3, 2021
Devletin resmi olarak kumar oynatmaya son vermesi gerektiğini söylen Turhan, Milli Piyango idaresinin kapatılarak SMA hastalarının ihtiyaçlarının helalinden karşılanması gerektiğini vurguladı.
Twitter'dan konuya dair paylaşım yapan Turhan, şu açıklamayı yaptı.
"Devlet eliyle kumar oynatılmasın. Milli Piyango kapatılsın. SMA hastası çocuklarımıza helalinden bütün ihtiyaçlarının karşılandığı yeni kaynak oluşturulsun."
Devlet eliyle kumar oynatılmasın. Milli piyango kapatılsın.SMA hastası çocuklarımıza helalinden bütün ihtiyaçlarının karşılandığı yeni kaynak oluşturulsun. #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin
— Salih TURHAN (@AGDSalihTURHAN) January 3, 2021
Devlet eliyle kumar oynatılmasın. Milli piyango kapatılsın.SMA hastası çocuklarımıza helalinden bütün ihtiyaçlarının karşılandığı yeni kaynak oluşturulsun. #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin — Salih TURHAN (@AGDSalihTURHAN) January 3, 2021
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