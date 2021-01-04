Turhan'dan çağrı!

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, sosyal medya hesabından SMA hastalarının ihtiyaçları için önemli bir çağrıda bulundu.

Devletin resmi olarak kumar oynatmaya son vermesi gerektiğini söylen Turhan, Milli Piyango idaresinin kapatılarak SMA hastalarının ihtiyaçlarının helalinden karşılanması gerektiğini vurguladı.

Twitter'dan konuya dair paylaşım yapan Turhan, şu açıklamayı yaptı.

"Devlet eliyle kumar oynatılmasın. Milli Piyango kapatılsın. SMA hastası çocuklarımıza helalinden bütün ihtiyaçlarının karşılandığı yeni kaynak oluşturulsun."



Devlet eliyle kumar oynatılmasın. Milli piyango kapatılsın.SMA hastası çocuklarımıza helalinden bütün ihtiyaçlarının karşılandığı yeni kaynak oluşturulsun. #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin

— Salih TURHAN (@AGDSalihTURHAN) January 3, 2021



Devlet eliyle kumar oynatılmasın. Milli piyango kapatılsın.SMA hastası çocuklarımıza helalinden bütün ihtiyaçlarının karşılandığı yeni kaynak oluşturulsun. #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin — Salih TURHAN (@AGDSalihTURHAN) January 3, 2021

