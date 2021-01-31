Turgut Özal'ın doktorluğunu yapan Cengiz Aslan vefat etti
Türkiye’nin ilk beyin cerrahlarından Op. Dr. Cengiz Aslan, 1982 yılında Houston'da çalıştığı hastanede Turgut Özal’ı ağırlamış ve uzun süre Houston'daki evinde misafir etmişti.
GÜNDEM 31.01.2021, 19:52
1
ABD'den Türkiye'ye dönüp ANAVATAN Partisi'ni kurup ilk seçimde iktidar olunca, Başbakan olan Turgut Özal, Dr. Cengiz Aslan’ı Türkiye'ye geri getirip özel doktoru olarak görevlendirmişti.
Habertürk'te yer alan habere göre, Dr. Cengiz Aslan, Özal’ın vefat ettiği Nisan 1993 tarihine kadar özel doktorluğunu ve can dostluğunu yapmıştı.
Beyin Cerrahı Op. Dr. Cengiz Aslan, yakalandığı Koronavirüs nedeniyle 1 aydan beri İstanbul’da özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu.
Aslan, bugün saat 15.00 sularında yoğun bakımda hayatını kaybetti.
72 yaşında olan Dr. Cengiz aslan, genç yaşta vefat eden oğlu Alp Aslan’ın yanına defnedilecek.
Habertürk'te yer alan habere göre, Dr. Cengiz Aslan, Özal’ın vefat ettiği Nisan 1993 tarihine kadar özel doktorluğunu ve can dostluğunu yapmıştı.
Beyin Cerrahı Op. Dr. Cengiz Aslan, yakalandığı Koronavirüs nedeniyle 1 aydan beri İstanbul’da özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu.
Aslan, bugün saat 15.00 sularında yoğun bakımda hayatını kaybetti.
72 yaşında olan Dr. Cengiz aslan, genç yaşta vefat eden oğlu Alp Aslan’ın yanına defnedilecek.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 31 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|45
|2. Beşiktaş
|21
|44
|3. Galatasaray
|21
|42
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Gaziantep FK
|21
|35
|7. Hatayspor
|21
|35
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Göztepe
|21
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|25
|13. Rizespor
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|21
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|18
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Leicester City
|21
|39
|4. Liverpool
|20
|37
|5. West Ham
|20
|35
|6. Tottenham
|19
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|21
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Crystal Palace
|21
|26
|14. Wolverhampton
|21
|23
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Real Madrid
|20
|40
|3. Sevilla
|20
|39
|4. Barcelona
|19
|37
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Levante
|20
|26
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Getafe
|20
|24
|12. Celta de Vigo
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü