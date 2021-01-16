Turan Özdemir kimdir?

Turan Özdemir 10 Kasım 1952'de Muğla'da dünyaya geldi.

Seslendirme sanatçısı olarak da çeşitli film ve dizilerde yer alan oyuncunun Annesi Suzan Özdemir babası ise Ahmet Necati Özdemir'dir.

Çok sayıda sinema, dizi ve tiyatro oyununda rol alan başarılı oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

İzmir Devlet Tiyatrosu'nda çalışan sanatçı bir süre sonra İstanbul'a taşındı.

2001'den itibaren sinemaya adım atan ünlü oyuncu 2005 yılında çekilen "Dondurmam Gaymak" filminde başrolü üstlendi

"Pis Yedili", "Geniş Aile", "Kadın İsterse", "Cennet Mahallesi" ve "Tatlı Hayat” adlı dizilerde de rol alan sanatçı ayrıca "Babam Büfe", "Dursun Çavuş", "Bir Hikayem Var", "Tersine", "Sonsuz Bir Aşk", "Mavi Bisiklet", "Aç Kapıyı Çok Fenayım", "Mezarcı" ve "Kiraz Mevsimi” adlı filmlerde de oynadı.

Müzeyyen Özdemir dünya evine giren sanatçının Ezgi ve Ozan adlı iki çocuğu dünyaya geldi.



Turan Özdemir, 21 Mayıs 2010'da Muğla'nın Ortakent beldesinde yoldaki bir kedinin ezilmesini önlemeye çalışırken, motosiklet çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren sanatçı, 9 Haziran 2010'a kadar yoğun bakımda kaldı.

Sanatçı, 15 Ocak 2018'de İstanbul Beykoz'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında dünyaya veda etti

Özdemir'in cenazesi, Muğla Merkez Yeni Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından Yatağan ilçesinde defnedildi.



"Barış" (1998), "Oyunun Oyunu" (1997), "Şeytan Örümceği" (1996)

Rol aldığı televizyon dizileri ve filmler ise şunlar:

"Tatlı Hayat" 2001, "Aslı ile Kerem" 2002, "Çekirdek Aile" 2002, "Estağfurullah Yokuşu" 2003, "Kurtlar Vadisi" 2003 (14. bölüm), "Cennet Mahallesi" 2004, "Kadın İsterse" 2004, "Dondurmam Gaymak" 2006, "İki Yabancı" 2007, "Mavi Gözlü Dev" 2007, "Adem'in Trenleri" 2007, "Yağmurdan Sonra" 2008, "Geç Gelen Bahar" 2008, "Mevlana Aşkın Dansı" 2008, "Üvey Aile" 2008, "Geniş Aile" 2010, "Pis Yedili" (dizi, 2011), "Dostlar Mahallesi" (dizi, 2017), "Aç Kapıyı Çok Fenayım" (2017), "Kiraz Mevsimi" (2017)

