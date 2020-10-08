Tüpler bomba gibi patladı! Ortaklık savaş alanına döndü

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 5 katlı bir binanın bodrumundaki 3 tüpün infilak etmesi sonucu meydana gelen olayda büyük bir patlama yaşandı.

Yaşanan patlama sonucu ortalık adeta savaş alanına dönerken dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca 4’ü dumandan etkilenen toplam 16 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Asalet Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında bulunan 3 tüpte patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Sokağa dökülen mahalleli durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri panik yaşayan çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise bodrum katta bulunan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri bodrumdaki yangına müdahale ederken, merdiven aracıyla da binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

