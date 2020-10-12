Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı! Çok sayıda kişi öldü
Tunuslu 27 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne Mutemediyye Cebenyane sahili açıklarında battı.
GÜNDEM 12.10.2020, 02:41
Tunus'un Sfaks kentindeki bir emniyet yetkilisinden alınan bilgiye göre, Tunuslu 27 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne önceki gece Mutemediyye Cebenyane sahili açıklarında battı.
Söz konusu yetkili, Sivil Savunma ekiplerinin 11 kişinin cesedine ulaştığını, 7 kişiyi kurtardığını belirterek arama çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı.
Yetkili, hayatını kaybeden 8'inin kadın, 3'ünün ise çocuk olduğunu ifade ederek, göçmenlerinin tamamının Afrika uyruklu olduğunu kaydetti.
Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.
Söz konusu yetkili, Sivil Savunma ekiplerinin 11 kişinin cesedine ulaştığını, 7 kişiyi kurtardığını belirterek arama çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı.
Yetkili, hayatını kaybeden 8'inin kadın, 3'ünün ise çocuk olduğunu ifade ederek, göçmenlerinin tamamının Afrika uyruklu olduğunu kaydetti.
Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.
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