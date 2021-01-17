Tunus karıştı! Halk sokaklarda

Ülke ekonomisindeki kötü gidişi protesto eden Tunus halkı, birçok şehirde sokaklara döküldü.

Başta başkent Tunus ve sahil şehri Susa olmak üzere gerçekleştirilen gösterilerde halk, temel olarak ekonomik sebeplerle hükümeti protesto etti.

Protestolar, Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'yi deviren ve Arap Baharı'nı başlatan gösterilerin 10'uncu yıldönümünde gerçekleştirildi.



Tunus'ta Arap Baharı'nın üzerinden geçen 10 yıla rağmen halkın işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk ve adaletsizlik gibi birçok sorunu halen çözülebilmiş değil. Ekonomik açıdan her geçen gün kötüye giden ülkede siyasi istikrarsızlık da halen devam ediyor.

Bölgede krizin derinleşmeye devam etmesi beklenirken, ufukta bir ışık görülmediği ifade ediliyor.

