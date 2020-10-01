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Tunceli'de terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
GÜNDEM 01.10.2020, 11:08
Valilikten yapılan açıklamada, Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda örgütün kullandığı tespit edilen alanlarda 700 kilogram un, 100 kilogram şeker, 150 kilogram pirinç, 200 kilogram bulgur, 400 paket makarna, 70 kilogram çay, 150 kilogram tuz, 50 kilogram tütün, 50 kilogram peynir, 30 kilogram salça, 25 kilogram sıvı yağ, 60 kilogram mercimek, 25 kilogram nohut, 25 kilogram kuru fasulye, 3 çift mekap ayakkabı, 180 metre branda, 200 metre sera naylonu, 200 metre dağcı ipi ve 140 pil ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, operasyonda örgütün kullandığı tespit edilen alanlarda 700 kilogram un, 100 kilogram şeker, 150 kilogram pirinç, 200 kilogram bulgur, 400 paket makarna, 70 kilogram çay, 150 kilogram tuz, 50 kilogram tütün, 50 kilogram peynir, 30 kilogram salça, 25 kilogram sıvı yağ, 60 kilogram mercimek, 25 kilogram nohut, 25 kilogram kuru fasulye, 3 çift mekap ayakkabı, 180 metre branda, 200 metre sera naylonu, 200 metre dağcı ipi ve 140 pil ele geçirildiği kaydedildi.
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