Tunceli’de korkutan deprem

AFAD’ın verilerine göre Tunceli’nin Pülümür ilçesinde saat 00:22’de deprem meydana geldi.

4.1 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 10.06 kilometre olduğu aktarıldı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin 4.1 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

#DEPREM: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz.➡️ https://t.co/cofXSurHiN

— A F A D (@AFADBaskanlik) November 14, 2020



OLUMSUZ İHBAR YOK

Gelişmelerin takip edildiğini aktaran AFAD, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığını aktardı.

#DEPREM: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz.➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) November 14, 2020

