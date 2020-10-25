Tunceli'de karantina
Tunceli merkeze bağlı Altınyüzük köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
GÜNDEM 25.10.2020, 19:15
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Tunceli kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Altınyüzük köyünde hane ziyaretinden kaynaklı 7 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek amacıyla Altınyüzük köyü 14 gün karantinaya alındı.
Karantinaya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli merkeze bağlı Altınyüzük köyüne, il merkezimizden hane ziyaretine giden kişilerin bulaştırması sebebiyle 7 vatandaşımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Köyümüz 14 gün süre ile karantinaya alınmıştır. Kıymetli hemşehrilerimiz, küçük ihmaller bizlere büyük bedeller ödetiyor. Lütfen kurallara eksiksiz uyalım, dost ve akraba ziyaretlerini erteleyelim! Bana bir şey olmaz demeyelim, maalesef oluyor" denildi.
Karantinaya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli merkeze bağlı Altınyüzük köyüne, il merkezimizden hane ziyaretine giden kişilerin bulaştırması sebebiyle 7 vatandaşımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Köyümüz 14 gün süre ile karantinaya alınmıştır. Kıymetli hemşehrilerimiz, küçük ihmaller bizlere büyük bedeller ödetiyor. Lütfen kurallara eksiksiz uyalım, dost ve akraba ziyaretlerini erteleyelim! Bana bir şey olmaz demeyelim, maalesef oluyor" denildi.
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