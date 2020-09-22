Tunceli’de 9 köy 3 mezra karantinada

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de Covid-19 kapsamında denetimlerin yanı sıra diğer tedbirler de sürüyor. 14 Eylül’ten itibaren valilik koordinesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda, Mazgirt ilçesine bağlı, Temurtaht, Kuşhane, Kızılcık, Dazkaya, Anıtçınar, Ağaçardı, Aslanyurdu köyü ile Civan ve Dalömer, mezraları, Ovacık ilçesine bağlı Şahverdi, Mollaliler köyü ile Sürü mezrasının karantinaya alınan yerler olduğu aktarıldı.

Mazgirt ve Ovacık ilçesine bağlı köy ve mezraların karantinaya alınmasının nedeninin toplu yemek verilmesi olduğu ve çok sayıda vatandaşın PRC testlerinin pozitif çıkmasından kaynaklandığı belirtildi.

