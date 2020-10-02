Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında; Tunceli-Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca hava kuvvetleri desteki operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

