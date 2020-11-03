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Tuncay Özkan koronavirüse yakalandı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını açıkladı.

GÜNDEM 03.11.2020, 19:10
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Tuncay Özkan koronavirüse yakalandı
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, temasta bulunduğu kişilerin test yapmasını istedi.
İşte Tuncay Özkan'ın açıklaması: 
Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim.Sağlıcakla kalın.
— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 3, 2020

Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim. Sağlıcakla kalın.
Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim.Sağlıcakla kalın. — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 3, 2020
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