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Tuncay Mataracı kimdir?
Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay Mataracı 42. Hükümette görev aldı. Adalet Partisi'nden Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Peki, Tuncay Mataracı kimdir?
GÜNDEM 18.12.2020, 09:53
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1935 yılında dünyaya gelen Tuncay Mataracı, 1977 Genel Seçimleri'nde Rize Adalet Partisi (AP) milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) seçildi. Güneş Motel Olayı olarak bilinen görüşmelerden sonra Adalet Partisi'nden ayrılarak Bülent Ecevit ile bakanlık karşılığı hükûmet kuran 11 milletvekilinden biri oldu. Bülent Ecevit başkanlığında kurulan 42. Hükümette Gümrük ve Tekel Bakanı oldu. Rüşvet almak iddiasıyla Milli Güvenlik Konseyi (MGK) tarafından 23 Nisan 1981 tarihinde Yüce Divan'a sevk edilen Mataracı'nın ve beraberindekilerin davası 16 Mart 1982'de sonuçlandı. Çoğunluğunu 'rüşvet almak' suçunun oluşturduğu, 25 ayrı suç iddiasından yargılanan Tuncay Mataracı, 43 yıl ağır hapis ve 787 milyon 386 lira para cezasına çarptırıldı. Ancak, Mataracı'ya verilen hapis cezası TCK'nin 77. maddesi gereğince 36 yıla indirildi. Böylece Yüce Divan'ın kuruluşundan o tarihe kadarki en ağır cezaya çarptırdığı bakanlardan biri oldu. Ayıca kurucularından olduğu Çaykur Rizespor kulübünün eski başkanlarındandır.Tuncay Mataracı, 17 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti.
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