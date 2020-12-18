Tuncay Mataracı hayatını kaybetti

Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

Adı Türk siyasi tarihine Güneş Motel olaya karışan ve 1977 yılında yapılan genel seçimlerde Adalet Partisi’nden Rize milletvekili seçilen Mataracı, Bülent Ecevit tarafından kurulan 42. Hükümet’te Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yapmıştı.

1977 genel seçimlerinde Rize Adalet Partisi milletvekili seçilen Mataracı, Türk siyasi tarihine Güneş Motel olayı geçen ve Adalet Partisi'nden ayrılarak Bülent Ecevit ile bakanlık karşılığı hükümet kuran 11 milletvekilinden biri olmuştu.

Olayın ardından Ecevit başkanlığında kurulan 42’nci hükümette Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yapmıştı.

