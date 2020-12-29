Tümamiral Cihat Yaycı uyardı: Türkiye savaşa hazır olmalı

Emekli Tümamiral ve Türkiye ile Libya arasındaki MEB'in fikir babası olan Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz ve Ege'de başına buyruk hareket etmek isteyen Yunanistan'ın küstah emellerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi uyarınca İyon Denizi'nde 'egemenlik hakları bulunduğunu' savunarak ülkesinin, İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Yaycı, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bu açıklaması ile ilgili olarak "Bu hareket Türkiye açısından çok ciddidir çünkü büyük bir planın ilk aşamasıdır. Sonraki aşamada Kithira, Girit, Rodos hattı kara sularını 12 mil beyan edecek. Prosedürün bir sonraki adımında, Türkiye Doğu Akdeniz'de bulunuyor gerekçesiyle Ege'de 12 mili dayatmaya çalışacak. Diğer bir deyişle bu adaların kara sularının 12 mile çıkarılması Yunan kara sularının Ege'de 12 mile çıkarılması anlamına gelir ve 'Casus Belli' (savaş sebebi) teşkil eder" dedi.



Bu durumun Türkiye için kabul edilebilir olmayacağını ifade deden Müstafi Tümamiral Yaycı, Türkiye'yi teyakkuzda olmaya davet etti.

Yaycı, “Yunanistan’ın karasularını planın bir parçası ve ilk bacağı olarak İyon denizinden başlayarak 12 mile çıkarması çok ciddi tehlikeli bir hamle olduğunun sanıyorum pek kimse farkında değil...” dedi.

