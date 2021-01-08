Tuma Çelik hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Mardin’in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Tuma Çelik hakkında “nitelikli cinsel saldırı” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Çelik’in en az 12 yıl hapis istemiyle yargılanacağı davanın ilk duruşması 24 Şubat’ta Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Taciz iddiasının ardından HDP'den istifa eden Çelik'in dokunulmazlığı 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulu tarafından kaldırılmıştı.

Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda, savcılık talimatıyla polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından soruşturmayı yürüten Başsavcıvekiline ifade vermişti.

