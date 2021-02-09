Tüketim günü için özel genelge

14 Şubat’ın hafta sonu yasaklarına denk gelmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı, Papaz Valentine’den adını alan “Sevgililer Günü”ne özel bir genelge yayınladı. Pandemi kısıtlamaları ekonomik darboğaza düşen küçük esnaf için sıkı sıkıya uygulanırken kapitalizmin tüketim çılgınlığı olan Sevgililer Günü için esnetildi.

Kapitalizmin tüketim çılgınlığı projesi 14 Şubat Sevgililer Günü için pandemi koşulları esnetildi. Manevi değerlerimizi ve toplumsal yapımızı hedef alan “Sevgililer Günü” safsatasının hafta sonuna yani sokağa çıkma yasağına denk gelmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’ndan özel bir genelge yayınlandı. Genelgeye göre çiçek satan işletmelere, 12-14 Şubat arasında sokağa çıkma yasağı muafiyeti getirildi. Papaz Valentine’den adını alan Sevgililer Günü’ne özel bir ayrıcalık tanınırken, aylardır işyerlerini açamayan ve ticaretleri kısıtlanan küçük esnafın durumuna bir çare bulunmuş değil.



Tüketim toplumu inşa etmeye çalışan kapitalist sistemde, “Sevgililer Günü” gibi günlerle alışveriş çılgınlığı yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Öte yandan manevi değerlerimiz, toplumsal düzenimiz, aile yapımız ve kültürümüzle alakası olmayan Sevgililer Günü’ne özel devletin ayrıcalık tanıması da ayrı bir endişe verici durum. 14 Şubat’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan genelgeye göre çiçek satan işletmelere, sokağa çıkma yasağı muafiyeti getirildi. Devlet yetkilileri, aylardır işyerlerini açamayan küçük esnafın durumunu önemsenmezken “Sevgililer Günü” adında uydurulan güne özel izin çıkarılması tepki topladı.



İçişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan genelgeyle, dinimizin kadın-erkek ilişkilerine yönelik hükümlerine muhalefet eden ve gayri meşru ilişkiyi özendiren 14 Şubat Sevgililer Günü devlet tarafından da desteklenmiş oldu. Evlenme oranlarının düştüğü, boşanma sayılarının da giderek arttığı bir dönemde, aileyi yok etme projesinin bir parçası olan bu günün böyle meşrulaştırılması ahlaki yozlaşmanın önünü açıyor. Hristiyanların önemli isimlerinden olan Papaz Valentine’den adını alan Sevgililer Günü, aslında ‘Aziz Valentine Günü’ olarak kutlanıyordu.

