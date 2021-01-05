TÜİK’in enflasyonu % 14,36!

Vatandaşın enflasyonuyla TÜİK’in enflasyonu yine çakışmadı! Sebze meyveden sıvı yağa, elektrikten doğalgaza, köprü ve otoyollardan vergi ve harçlara kadar tüm kalemlerdeki fiyat artışları vatandaşın geçim sıkıntısını artırsa da, TÜİK verileri bu gerçeğin yanından bile geçmedi.

Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 14,60, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,15 olarak gerçekleşti. Aralık 2020 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,18 arttı. Yıllık enflasyon, Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 10,5’lik hedefin üstünde gerçekleşti.



Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2020’de, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3,46 ile ev eşyası, yüzde 2,64 ile ulaştırma ve yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Aralık 2020’de aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,18 ile giyim ve ayakkabı olarak kaydedildi. Bu grubu yüzde 0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,03 ile eğitim, yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün izledi.



TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,12 ile ulaştırma, yüzde 20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Yıllık düşüş gösteren tek grup ise yüzde 0,32 ile giyim ve ayakkabı oldu. Aralık 2019’a göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 5,73 ile haberleşme, yüzde 6,84 ile eğitim olarak belirlendi. Aralık 2020’de endekste kapsanan 418 maddeden 98’inin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36’sının ortalama fiyatında değişim olmadı, 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

