“TÜİK’e göre Türkiye ucuzluk cenneti!”

Ülkenin gerçek gündeminin ekonomi olduğunun altını çizen Doğan, “Çarşı, pazara iniyorsunuz, markete gidiyorsunuz; her şey ateş pahası! Ama TÜİK’ten gelen rakamlara bakıyorsunuz; Türkiye, bir ucuzluk cenneti!” dedi.

Saadet Partisi Genel Sekreteri Mesut Doğan, düzenlediği basın toplantısıyla gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Saadet Genel Merkezi’nde gerçekleşen basın toplantısında Doğan, ekonomi başta olmak üzere güncel konuları değerlendirdi.



Doğan, hükümetin ülkenin geleceği olan gençlere birçok durum anlatamadığının altını çizerek, “Tüm çizilen pembe tabloya, iddia edilen şahlanışlara, vaat edilen parlak ekonomiye rağmen gençlerimize, neden büyük emekler vererek bitirdikleri üniversitelerden sonra iş bulmanın çok zor olduğunu da anlatamıyorsunuz. Liyakat esasının, neden ‘körü körüne sadakatin’ ayakları altında ezildiğini de anlatamıyorsunuz. İş bulmanın ucunun, neden dönüp dolaşıp torpil bulmaya dayandığını da anlatamıyorsunuz. Türkiye’de her dört gençten birinin neden işsiz olduğunu da anlatamıyorsunuz! Son bir yılda istihdam piyasasından çekilen üniversiteli sayısının neden 565 bin arttığını, üniversite mezunu olup da herhangi bir işte çalışmayanların sayısının 1 milyon 350 bine ulaşarak nasıl rekor kırdığını da anlatamıyorsunuz! Yani sorun anlatamamanız değil, sorun gençleri ve milleti anlamamanızdır” ifadelerini kullandı.



Ekonomik krizle vatandaşların zor günler geçirdiğine dikkat çeken Karaduman, “Esnaf kan ağlıyor, ekmek teknesi günlerdir kapalı! Açık olanlar da ayakta durmakta zorlanıyor, siftah yapmadan kepenk indiriyor. Ama Cumhurbaşkanı ‘kapanan işletme falan yok, bunlar doğru değil’ diyor. Yine tarımda, çiftçi perişan, her gün feryat ediyor, artık toprağını işleyemez hale geldi, ürününden kâr etmek yerine, zarar ediyor. Tüm kamuoyu araştırmalarına bakıyoruz; insanların esas gündemi ekonomi, işsizlik, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığıdır. İktidardan gelen açıklamalara bakıyorsunuz; Türkiye uçuyor, ekonomide, hukukta, eğitimde çağ atladık! Çarşı, pazara iniyorsunuz, markete gidiyorsunuz; her şey ateş pahası! Ama TÜİK’ten gelen rakamlara bakıyorsunuz; Türkiye, bir ucuzluk cenneti!” şeklinde konuştu.



Doğan, ülkenin suni gündemlerle meşgul edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Ama yeter ki siz, külfeti paylaşırken fedakârlık beklediğiniz insanımızı, nimetleri paylaşırken de birazcık hatırlayın. Artık bu milletin dertlerinin iktidar tarafından anlaşıldığı, insanımızın feryatlarının görmezden, duymazdan gelinmediği, yersiz gündem başlıklarını değil, bu memleketin sorunlarına çözüm yollarını tartıştığımız bir Türkiye, Saadet Partisi olarak bizim en büyük hayalimiz, temennimizdir. Gayretimizin amacı, bu aziz milletin yüzünün artık biraz gülmesidir. Derdimiz, milletin derdidir. Gündeme getirdiklerimiz, milletin gündemidir. Yükselttiğimiz bu ses, milletin kendi sesidir. Hedefimiz Hakk’ın ve adaletin hakim olduğu herkesin kendini güvende hissettiği yaşanabilir bir Türkiye’dir.”