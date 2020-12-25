TÜİK verisiz olarak nasıl bilgi açıklıyor?

Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, TÜİK’in 2011-2016 yıllarında eksik verilerden kaynaklı yanlış hesaplamalarının maaşlarda mağduriyete yol açtığını söyleyerek, “Gelir İdaresi Başkanlığı’nın TÜİK’le düzenli olarak veri paylaşması gerekirken, TÜİK’in, bazı veriler olmadan ne şekilde enflasyon hesaplaması yaptığını kamuoyuna açıklaması kurumun kamu nezdinde güvenirliliğini koruması adına elzemdir” dedi.

Memur-Sen’e bağlı Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, 2011 yılında Türkiye İstatistik Kurumu başkanı olarak atanan Birol Aydemir’in TV5’te kullandığı “Gelir İdaresi, TÜİK Başkanlığım boyunca verileri bana vermedi” ifadeleri üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklamada TÜİK tarafından açıklanan rakamlar ile gerçekler arasında fark olduğunun altı çizildi.



Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul konuyla ilgili daha önce açıklama yaptıklarını ve “Vatandaşın çarşıda pazarda yüzleştiği enflasyonla açıklanan enflasyon örtüşmüyor” şeklindeki söylemlerine dikkat çekerek, “Aileleriyle birlikte milyonlarca memur ve emekli yaklaşık olarak 10 yıldır açıklanan ve gerçek enflasyon arasındaki fark nedeniyle mağdur oluyor. TÜİK verilerinin vatandaşın gerçekleriyle örtüşmemesi vatandaşın son yıllarda kurumun açıklamış olduğu verilere olan güvenini yitirmesine neden olmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) TÜİK’te düzenli olarak veri paylaşması gerekirken TÜİK’in, bazı veriler olmadan ne şekilde enflasyon hesaplaması yaptığını kamuoyuna açıklaması kurumun kamu nezdinde güvenirliliğini koruması adına elzemdir. Nitekim paylaşılması gereken verilerin 5 yıllık süre içerisinde paylaşılmamış olmasının gerekçesi her ne olursa olsun bu olayın faturası dönüp dolaşıp vatandaşa çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.



Enerji Bir-Sen olarak üyelerin ve kamu görevlilerinin ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini geliştirme ve muhafaza etmeyi ilke edindiklerini belirten Tonbul, “Üyelerimiz başta olmak üzere kamuoyu nezdinde kurumsal anlamda güven zedeleyen ve ekonomik anlamda mağduriyet yaratan, TÜİK’in 2011-2016 yıllarında GİB’den alamadığı eksik veriler öncelikli olarak; var ise başka eksik bilgilerin de ortaya çıkarılmasını ve bu durumdan kaynaklı yapılan hatalı hesaplamaları da kapsayacak şekilde oluşan mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı olarak talepte bulunduk. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Mehmet Fahri Özkan / Ankara

