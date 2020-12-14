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TÜİK: Perakende satış hacmi arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı perakende satış rakamlarını açıkladı.
GÜNDEM 14.12.2020, 11:03
Perakende satış hacmi arttı. Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde yıllık bazda yüzde 12 arttı.
Gıda, içecek ve tütün satışları %14,8, gıda dışı satışlar %12,8, otomotiv yakıtı satışları %6,5 arttı.
TÜİK verilerine göre , Ekom ayında sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki aya göre %4,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %4,7, otomotiv yakıtı satışları %2,7 arttı.
Öte yandan cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24,3 yükseldi.
Gıda, içecek ve tütün satışları %14,8, gıda dışı satışlar %12,8, otomotiv yakıtı satışları %6,5 arttı.
TÜİK verilerine göre , Ekom ayında sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki aya göre %4,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %4,7, otomotiv yakıtı satışları %2,7 arttı.
Öte yandan cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24,3 yükseldi.
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