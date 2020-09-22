TÜİK "işsiz sayısı beklentisi" endeksini hesaplamadan çıkardı
TÜİK’ten ekonomik güven endeksi hesaplamasına revizyona giderek "işsiz sayısı beklentisi" endeksini hesaplamadan çıkardı.
GÜNDEM 22.09.2020, 09:00
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici güven endeksi hesaplama yönteminde revizyona gittiğini güncellenmiş verilerin bugün yayımlanacağını açıkladı.
Değişikliğe göre yeni tüketici güven endeksi hesaplamalarından 12 aylık dönem için "işsiz sayısı beklentisi" ve "tasarruf etme ihtimali" endeksleri çıkarılırken, geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi eklendi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre TÜİK ilgili değişikliğin Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü'nün "tavsiyeleri doğrultusunda" ve endeksin uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla yapıldığını açıkladı.
Güncellenen endeks serileri bugün yayımlanacak. Eski yöntemle hesaplanan endeksler de haber bülteni tablolarında yayımlanmaya devam edilecek.
Tüketici güven endeksindeki yeni endeksler:
Tüketici güven endeksindeki eski endeksler:
Değişikliğe göre yeni tüketici güven endeksi hesaplamalarından 12 aylık dönem için "işsiz sayısı beklentisi" ve "tasarruf etme ihtimali" endeksleri çıkarılırken, geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi eklendi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre TÜİK ilgili değişikliğin Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü'nün "tavsiyeleri doğrultusunda" ve endeksin uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla yapıldığını açıkladı.
Güncellenen endeks serileri bugün yayımlanacak. Eski yöntemle hesaplanan endeksler de haber bülteni tablolarında yayımlanmaya devam edilecek.
Tüketici güven endeksindeki yeni endeksler:
Tüketici güven endeksindeki eski endeksler:
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