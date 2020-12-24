TÜİK, asgari ücret için önerdiği rakamı neye göre hesaplıyor?

Geçmişte Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) Başkanlığı yapmış olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, kurumun açıkladığı asgari ücret önerisinin Türkiye gerçeğine uymadığını kaydetti. Aydemir, rakamın Hacettepe Üniversitesi’nin belirlediği kalori oranına göre hesaplandığını ifade etti.

TÜİK, asgari ücretle ilgili yapılan toplantılarda bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıklamıştı.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Aydemir, kurumun önerisine karşı çıktı. Aydemir'in ifadeleri şöyle:



TÜİK bu rakamı açıklarken Hacettepe Üniversitesi'nin belirlediği kalori oranını esas alıyor. Bir işçinin sürdürebilmesi için ne kadar kalori alması, bu kalori sepetinin hangi ürünlerden oluşması gerektiği üzerinden hesaplama yapıyor. Bir işçinin işine devam edebilmesi ve sağlıklı kalabilmesi için açıklanan rakamdır. Bu rakama bakarak asgari ücret tespit etmek yanlıştır. Rakam, Türkiye gerçeğine de uygun değildir. Türkiye gerçeği, aile olarak hesap edilmelidir.

