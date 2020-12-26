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Tuğgeneral komutasındaki Mehmetçikler Azerbaycan'a gitti
Son dakika haberi... Karabağ ateşkesini izleyecek Türk Askerleri Azerbaycan'a ulaştı. Tuğgeneral komutasındaki askerler Azerbaycan'a gitti, ortak merkez Ocak'ta faaliyete başlayacak.
GÜNDEM 26.12.2020, 14:15
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Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tezkere Meclis'te grubu olan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oyları ile geçmişti.
Rusya ve Türkiye'nin kurduğu ortak merkez faaliyete Ocak ayının ilk haftasında başlıyor. Subay ve astsubay. ortak gözlem merkezinde bir tuğgeneralin emir komutasında görev yapacak.
Ortak merkez için ilk etapta 25 civarında askerin Azarbeycan'a gittiği öğrenildi. Ancak ilerleyen haftalarda bu sayının 60'a ulaşacağı belirtildi.
Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı bölgelerden biri olan Ağdam'da görev yapacak olan ortak merkezde,, türk ve rus askeri ateŞkes anlaşamasına tarafların uyup uymadığını denetleyecek.
Hem rus birliklerinin kara devreyilerinden elde edilen bilgiler, hem de insansız hava araçları yoluyla bölgedeki son duruma ilişkin veriler ortak merkezde incelenecek.
Ateşkesin ihlaline ilişkin tespit yapılması halinde hem Moskova ve Ankara,, hem de Bakü ve Erivan'la doğrudan iletişim kurularak,, ateşkes şartlarının korunmasına çalışılacak.
Türk askeri bölgede denetlemelerin yanısıra, Azerbaycan silahlı kuvvetleri ile işbilriği içerisinde insani yardım falliyeti ve mayın temizleme faaliyetlerinde de görev alacak.
Rusya ve Türkiye'nin kurduğu ortak merkez faaliyete Ocak ayının ilk haftasında başlıyor. Subay ve astsubay. ortak gözlem merkezinde bir tuğgeneralin emir komutasında görev yapacak.
Ortak merkez için ilk etapta 25 civarında askerin Azarbeycan'a gittiği öğrenildi. Ancak ilerleyen haftalarda bu sayının 60'a ulaşacağı belirtildi.
Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı bölgelerden biri olan Ağdam'da görev yapacak olan ortak merkezde,, türk ve rus askeri ateŞkes anlaşamasına tarafların uyup uymadığını denetleyecek.
Hem rus birliklerinin kara devreyilerinden elde edilen bilgiler, hem de insansız hava araçları yoluyla bölgedeki son duruma ilişkin veriler ortak merkezde incelenecek.
Ateşkesin ihlaline ilişkin tespit yapılması halinde hem Moskova ve Ankara,, hem de Bakü ve Erivan'la doğrudan iletişim kurularak,, ateşkes şartlarının korunmasına çalışılacak.
Türk askeri bölgede denetlemelerin yanısıra, Azerbaycan silahlı kuvvetleri ile işbilriği içerisinde insani yardım falliyeti ve mayın temizleme faaliyetlerinde de görev alacak.
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