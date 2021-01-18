Tugay Kerimoğlu'ndan derbi yorumu: Bir Sergen Yalçın gerçeği var

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin yankıları devam ederken eski futbolcu ve spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, siyah beyazlı ekibin 2-0'lık galibiyeti sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında önemli değerlendirmeler yaptı.

Yalçın'ın teknik direktörlüğünün Beşiktaş'a önemli katkılar sağladığını belirten Kerimoğlu, beIN Sports'da şu sözleri kullandı:

"Bir Sergen Yalçın gerçeği var. Bütün ödülü oyuncularına veren, problemleri kendi üstüne alan bir teknik direktör kurgusu... Takım içi aile kavramı bütünleşmiş durumda. Derbi kaybetmeyen bir teknik direktöre sahip Beşiktaş camiası" dedi.

