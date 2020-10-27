Tuchel'den Galatasaray itirafı

Paris Saint-Germain'de Teknik Direktör Thomas Tuchel, Medipol Başakşehir'le karşılaşacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Thomas Tuchel, Başakşehir'in Leipzig'e kaybetmesine rağmen yakın bir maç olduğunu belirtti.

Thomas Tuchel, "Bu zorlu grupta puan almaya başlamamız lazım. Normalde Galatasaray maçındaki atmosferi beklerdim. Türk insanının tutkusunu biliyorum ama böyle olmayacak tabii ki. Taraftarları ve atmosferi deli gibi özlüyorum ama yine de oynayabildiğimiz için mutlu olmalıyız. Başakşehir gibi çok kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Bize baskı kurmaya çalışacaklar. Leipzig maçında kaybettiler ama çok yakın bir maç oldu." dedi.

