TÜBİTAK personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları...

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne bağlı kimyasal teknoloji enstitüsü için 6 personel alınacak.

Başvurular için gerekli koşullar TÜBİTAK’ın internet sitesi üzerinden duyuruldu.

TÜBİTAK personel alımı için son başvuru tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.



