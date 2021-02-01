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TÜBİTAK personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları...
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne bağlı kimyasal teknoloji enstitüsü personel alım ilanı verdi. Alınacak personellerin branşları da belli oldu.
GÜNDEM 01.02.2021, 12:04
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne bağlı kimyasal teknoloji enstitüsü için 6 personel alınacak.
Başvurular için gerekli koşullar TÜBİTAK’ın internet sitesi üzerinden duyuruldu.
TÜBİTAK personel alımı için son başvuru tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.
Başvurular için gerekli koşullar TÜBİTAK’ın internet sitesi üzerinden duyuruldu.
TÜBİTAK personel alımı için son başvuru tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.
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