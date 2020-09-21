TÜBİTAK 29 personel alacak! Son başvuru tarihi 12 Ekim
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) 29 yeni personel istihdam edilecek.
GÜNDEM 21.09.2020, 08:42
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TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi (KAMU-SM), Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığı ile Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Malzeme Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere toplam 29 personel alımı yapacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK BİLGEM'e alınacak personelden 24'ü KAMU-SM'de, 3'ü Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığında istihdam edilecek. 2 personel de MAM Malzeme Enstitüsü bünyesinde görevlendirilecek.
Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi edinilebilecek.
İş başvuruları, 12 Ekim'e kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK BİLGEM'e alınacak personelden 24'ü KAMU-SM'de, 3'ü Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığında istihdam edilecek. 2 personel de MAM Malzeme Enstitüsü bünyesinde görevlendirilecek.
Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi edinilebilecek.
İş başvuruları, 12 Ekim'e kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.
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