TTB'den aşı açıklaması: Faz 3 tamamlanmadan...
Türk Tabibpler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, koronavirüs aşılarının Faz 3 çalışmaları tamamlandıktan sonra kullanılması gerektiğini belirtti.
GÜNDEM 27.12.2020, 18:26
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer\ Biontech aşısıyla ilgili anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Anlaşma miktarının bu yıl için 550 bin doz, Mart ayı sonuna kadar da 4,5 milyon doz olduğu açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’den alınan 4,5 milyon Covid-19 aşısının pazartesi günü Türkiye’ye geleceğini söyledi. Erdoğan, “Çin’den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon ama ilk etapta bir 4,5 milyon gelecek. Bunları da belli bir takvim, öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere bu aşılama sürecini başlatacağız” diye konuştu.
Birgün'ün haberine göre Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Biz acil kullanım onayı ile ilgili bir tutum belgesi yayımladık. Koronavirüs aşıları Faz 3 çalışmaları tamamlandıktan sonra kullanılmalı. Faz 3 çalışmaları tamamlanmayan aşıların uygulanmasıyla aşılara ilişkin araştırma süreci bitmiş olacak ve dolayısıyla da elimizde yetersiz bir veri olacak. Çin aşısının etkinliği yüzde 91 olarak tanımlanıyor. Biz de topluma etkili, güvenli ve nitelikli aşının ücretsiz olarak yapılması gerektiğini ve aşının ulaşılabilir olması gerektiğini ifade ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’den alınan 4,5 milyon Covid-19 aşısının pazartesi günü Türkiye’ye geleceğini söyledi. Erdoğan, “Çin’den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon ama ilk etapta bir 4,5 milyon gelecek. Bunları da belli bir takvim, öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere bu aşılama sürecini başlatacağız” diye konuştu.
Birgün'ün haberine göre Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Biz acil kullanım onayı ile ilgili bir tutum belgesi yayımladık. Koronavirüs aşıları Faz 3 çalışmaları tamamlandıktan sonra kullanılmalı. Faz 3 çalışmaları tamamlanmayan aşıların uygulanmasıyla aşılara ilişkin araştırma süreci bitmiş olacak ve dolayısıyla da elimizde yetersiz bir veri olacak. Çin aşısının etkinliği yüzde 91 olarak tanımlanıyor. Biz de topluma etkili, güvenli ve nitelikli aşının ücretsiz olarak yapılması gerektiğini ve aşının ulaşılabilir olması gerektiğini ifade ediyoruz” dedi.
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