TTB: Her alanda söz söylemeye devam edeceğiz

Pandeminin başından beri binlerce kişinin yanı sıra 50’si hekim, 112 sağlık emekçisinini Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade eden TTB, “Çekilmek istendiğimiz boş tartışma ortamlarının içinde olmayacağız” dedi.

Hedef gösterilmelerine rağmen söz söylemeye devam edeceklerini belirten TTB'nin açıklaması şu şekilde:

“ Türk Tabipleri Birliği, başından beridir Covid-19 pandemisinde hükümetin aksine topluma gerçekleri anlatan; sağlıkta dönüşüm programının eksikliklerini ortaya çıkaran; şehir hastaneleri konusunda gerçekleri söyleyen ve bu söyledikleri Sayıştay raporlarında doğrulanan; meslektaşlarının sorunlarına tercüman olan; sağlık alanında kamuoyunun ve hekimlerin en güvendiği kurumlardan birisidir. Ancak üzülerek görmekteyiz ki, Türk Tabipleri Birliği son dönemlerde bilinçli olarak bir karalama ve algı operasyonu ile hedef gösterilmeye çalışılmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği kendini güçlü görenlerin değil haklının yanında olmuştur, olmaya devam edecektir. Kendini güçlü görenler, her yerde kendini haklı göstermeye çalışsa da artık destek bir yana tersine toplumda ciddi tepki almaktadır. Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, geçmişte olduğu gibi bu dönemde de TTB’nin, hekimlerin mevcut tutum ve değerlerini gözetecek olan Merkez Konsey’in bir başkanı olarak görev yapacaktır. Daha önce yapılan açıklamalar gibi dünkü açıklama da anayasal güvence altında olan bir meslek kurumunu ve hekimlik mesleğini hedef alan, asılsız, gerçekleri yansıtmayan bir açıklamadır.

Asıl hedefin de halk sağlığı için gerçekleri söylemekten geri durmayan hekimler ve onların örgütlülüğünü yıpratma, ortadan kaldırma çabaları olduğu çok açıktır. Yalnız hekimler değil tüm Türkiye kamuoyu bunun farkındadır. TTB olarak çekilmek istendiğimiz boş tartışma ortamlarının içinde olmayacağız. Bize bir şey demek isteyenler önce yanlış Covid-19 verilerinin, bunlara bağlı ölümlerin; içinden çıkılmaz sağlıksız ortamının hesabını topluma vermelidir. Bizim gündemimiz 2020 Sayıştay raporlarında da açıklıkla belirtilen ve yıllardır söylemiş olduğumuz gerçeklikleri ortaya çıkartan şehir hastanelerine ait raporları anlatmak olacaktır. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Sağlık sadece hastalığın ve sakatlığın olmayışı değil aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Bu bilinçle toplumun ve hekimlerin sağlığı için her alanda söz söylemeye devam edeceğiz.”

