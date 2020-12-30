TSE Danışmanlık | İŞKUR ve Kurumsal SGK danışmanlık hizmetleri

İstanbul merkez ve Kocaeli şube ofisleri ile Türkiye genelinde hizmet vermektedir. Firmamız SGK, İŞKUR, KOSGEB, ÇSGB vb. devlet kurumlarının firmalara sunmuş olduğu teşvikler ve hibe programlarını firmanız için takip ederek ve firmanızın bu kurumların teşviklerinden faydalanmasını sağlar. Ayrıca Yabancı çalışanlar için yabancı çalışma izni başvurularında bulunarak çalışma izni almanızı sağlamaktadır. Alanında tecrübeli ve uzman eski kurum çalışanlarından oluşan ekibi sayesinde firmanızın hak ettiği tüm hakları güncel dönemde ya da geçmişe dönük olarak devlet kurumlarından iadesini sağlamaktadır.

TSE Danışmanlık olarak sahada aktif 8 araç ve 12 İş Geliştirme Uzmanı ile ücretsiz olarak sizlerin firmasına ziyarette bulunur ve en uygun teşvikleri yine ücretsiz olarak analiz ederek rapor halinde sunarız. Ziyaretimiz sırasında firmanızla tanışır, hem firmamızı sizlere tanıtırız. Bu sayede devlet kurumlarında bulunan geçmişe dönük veya güncel döneme ait firmanız için alınabilecek teşvikleri tespit etme olanağı buluruz. Sektörel anlamda değerli referanslarımızdan da bahsedip dilerseniz iletişime geçmenizi sağlayabiliriz.

Hizmet Alanlarımız;



Personel alımlarında İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı ile size tasarruf ettiriyor, hem bütçenize hem de istihdama artı katıyoruz.

Personel alımlarında devletin belirlediği kriterleri sağlayan adaylar arasından karşıladığında, belirli bir süre için ilgili çalışanın aylık ücret hak edişi İŞKUR tarafından karşılanır. Bu vesileyle işveren, SGK ve vergi ödemelerinden muaf tutulur. 16 yaşından büyük olan, işverenin birinci veya ikinci derece yakını olmayan, emekli olmayan, 1 aydır işsiz olan, program düzenleyen firmanın veya firma ortaklarından birinin bir işletmesinde son 3 ay içinde çalışmamış olan herkes kursiyer olabilir.

Kursiyerlerin aylık asgari ücret kadar hak edişleri İŞKUR tarafından ödenir. (2.324,71 TL) İşveren, kursiyerleri için SGK ve vergi ödemelerinden muaf tutulur. (1.133,32 TL) Böylelikle Kursiyer olarak göreve başlatılan bir çalışan üzerinden işveren, aylık 3.458,03 TL teşvik geliri elde etmiş olur. Programa başlayan çalışanlardan %50’sinin program bitiminde firmanın istihdam etmesi beklenir



Güven esaslı ve kazancıda kaybı da büyük olabilecek bu çalışma için lütfen yüz yüze görüşmeden, firma güvenilirliğini teyit etmeden, firmanıza ait bilgileri vermeyiniz. ÜCRETSİZ analiz ve firma ziyareti için lütfen bizlere ulaşınız.

Advertorial

