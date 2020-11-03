TS spor haberleri: Trabzonspor'da Ekuban gelişmesi

Trabzonspor'da Gana Milli Takımı’nda iken koronavirüs testi pozitif çıkan Caleb Ekuban, Alanyaspor maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Bir süre takımdan ayrı kalan ve Alanyaspor maçı öncesi alışmalarda yer alan Ekuban’ın dönmesiyle bordo mavililer ileri hatta etili olmaası bekleniyor..

